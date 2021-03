Anna Tatangelo dopo la ciambella, la serie di Foto da sballo. Esplosiva

Anna Tatangelo in versione “casalinga” riesce a far impazzire i suoi tantissimi fan sui social meglio di tanti altri su un palco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

“Non abbassiamo la guardia ragazzi, ci vuole solo un altro poco di pazienza“. È questo il messaggio che Anna Tatangelo ha voluto lanciare ai suoi tantissimi fan che la seguono adoranti su Instagram. Lo scopo della didascalia che accompagna una serie di foto è ben chiaro, spingere gli italiani a sopportare ancora un po’ le misure che si è dovuto adottare contro il Covid. In un momento in cui quasi tutt’Italia vive nella famosa zona rossa Anna ha voluto con alcuni scatti mostrare il suo incoraggiamento e la sua vicinanza ai fan che vivono un momento tanto difficile. Per farlo ha pensato bene di deliziarli con ben 5 foto in cui si mostra nella sua versione “casalinga“. Anna infatti indossa una larga t-shirt del film Rocky che riesce a coprirla quasi come un vestitino. Le gambe tornite sono velate da calze che terminano in stivaletti di pelle.

LEGGI ANCHE -> Valentina Lodovini l’outfit è da urlo e il décolleté si prende la scena – FOTO

Il brano cantato da Arisa a Sanremo sarebbe ispirato ad Anna Tatangelo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

LEGGI ANCHE -> Diletta Leotta, solo per gli stivali vale la pena guardarla. E il dettaglio bollente? – FOTO

Arisa ha partecipato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Potevi fare di più” scritto per lei dal cantautore Gigi D’Alessio. Il testo della canzone arrivata solo decima nella classifica della prestigiosa kermesse canora è dedicato ad un amore finito. Nel brano l’autore ha voluto esprimere tutta la tristezza e la sofferenza che la fine di una storia importante porta inevitabilmente con sé. Arisa con la sua voce impeccabile è riuscita a trasmettere perfettamente il senso di solitudine che investe chi resta solo con i suoi pensieri dopo un addio importante. Fin dal suo esordio sul palco dell’Ariston in tanti hanno creduto di poter leggere nella canzone interpretata da Arisa i sentimenti provati da D’Alessio dopo la rottura con Anna Tatangelo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

La loro è stata infatti una storia bella e importante nata a dispetto di qualsiasi difficoltà e proprio per questo tanto amata dai fan. Il loro amore infatti, culminato anche con la nascita di un figlio, era riuscito a crescere nonostante la notevole differenza d’età e al precedente matrimonio di D’Alessio.