“Il Covid durerà 20 anni se non riapriamo”: il parere shock degli scienziati

Inasprire le misure anti-Covid e il distanziamento potrebbe non portare agli effetti desiderati. È quanto affermano i ricercatori scientifici della Emory e della Penn State University. Gli esperti americani rilanciano l’idea dell’immunità di gregge, al fine di evitare il riproporsi di nuove devastanti ondate.

Nello studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Science, spiegano che non bisogna esagerare con le chiusure. Visto che il Covid tornerà comunque a ripresentarsi ciclicamente fino a perdere d’efficacia, com’è avvenuto per il raffreddore, non occorre essere troppo rigidi. Secondo loro va assecondato il normale decorso degli agenti infettivi, pur procedendo a proteggere la popolazione con i rimedi sanitari a disposizione.

Il parere shock di Science: “Il Covid durerà 20 anni se adesso non riapriamo”

“Negli ultimi decenni – scrivono gli autori dello studio, Jennie Lavine, Ottar N. Bjornstad e Rustom Antia – l’umanità ha affrontato molteplici sfide da infezioni virali acute, tra cui SARS, MERS, Ebola: tutti focolai subito circoscritti. Ma se la situazione sfugge di mano, come è successo nel caso del Coronavirus, occorre comprendere e pianificare un modello di comportamento diverso, che considera il virus endemico, cioè ineliminabile”. Quindi, avvertono: “Se non riapriamo questa pandemia finirà tra vent’anni. Più lasciamo il virus libero di circolare, prima lo sconfiggeremo“. Ovviamente ciò avverrà se le riaperture andranno di pari passo con la protezione dei più vulnerabili, come gli anziani. Bisogna quindi continuare a somministrare “vaccinazioni, anticorpi monoclonali, eparine, antivirali e le altre terapie conosciute“. Il modello proposto dai ricercatori ha trovato riscontro in Israele, dove le massicce dosi di vaccini hanno consentito l’immunità di gregge. I prossimi a raggiungerla potrebbero essere gli Stati Uniti, visto che le vaccinazioni procedono senza intoppi. Gli epidemiologi però avvertono: è ancora troppo presto per trarre conclusioni.

In India, nelle zone più povere e arretrate, invece si è raggiunta l’immunità di gregge dopo numerosi decessi, come accadde con la peste. E da gennaio nel paese asiatico sono state immunizzate quasi 18milioni di persone coi vaccini. Mentre in Italia i continui ritardi inducono a credere che ci vorranno anni per proteggere efficacemente la popolazione.