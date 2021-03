Fedez e Francesca festeggiano il secondo posto con un bacio – FOTO

Secondo posto per la coppia Fedez Michielin dopo la vittoria dei Maneskin, e dopo i ringraziamenti tra di loro scatta il bacio sui social

Al Festival di Sanremo 2021 trionfa il rock dei Maneskin con la canzone “Zitti e buoni“, il secondo posto a Francesca Michelin con Fedez, terzo Ermal Meta.

A poche ore dal termine della kermesse però non sono mancate le polemiche riguardo il televoto per la seconda coppia, dopo l’appello lanciato sui social dalla moglie del rapper. Chiara Ferragni potendo contare su oltre 20 milioni di follower su Instagram avrebbe influenzato l’esito finale lanciando numerosi appelli proprio nelle sue Instagram stories durante la finalissima all’Ariston.

Ovviamente verranno fatti tutti gli accertamenti del caso ma intanto Francesca e Fedez hanno festeggiato il loro secondo posto proprio sui social.

Fedez e Francesca Michielin secondi: “Un sogno, che felicità”

Fedez insieme a Francesca Michielin ha portato all’Ariston la canzone “Chiamami per nome” con la quale si è piazzato sul secondo gradino dietro ai Maneskin e davanti a Ermal Meta. “Siamo commossi e felici” dice ancora in una brevissima storia su Instagram Fedez mentre accanto a lui Francesca trattiene a stento la commozione, “Grazie, non riesco a dire nulla, ciao“.

Anche nelle Instagram Stories di Fedez i ringraziamenti più sinceri mentre in preda alle lacrime ringrazia per il supporto ricevuto in questa edizione, “Un sogno, che felicità” scrive la cantante veneta ancora incredula per il risultato ottenuto.

“Che BOMBA” si limita a scrivere Francesca Michielin a margine dell’ultimo scatto che la ritrae con gli occhi lucidi mentre Fedez le sorregge la guancia e la bacia. Un gesto di affetto per scaricare l’adrenalina e ringraziare tutti quelli che hanno permesso loro di aggiudicarsi questo meritatissimo secondo posto nella kermesse musicale.