Noemi: l’ outfit speciale che la rende magnifica. Bellezza inaudita – FOTO

Noemi. La cantante romana ha incantato tutti con la sua bravura, grazia ed eleganza durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo

Ha fatto parlare di sè per la dieta rivoluzionaria, la perdita di chili e la sua rinnovata forma fisica. Il talento, la grazia, la bellezza e l’eleganza, però, non vanno di certo a peso. Sono doti straordinarie che la cantante Noemi ha sempre avuto e che ancora una volta ha portato sul palco dell’Ariston durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, appena conclusa.

Con il suo brano dal titolo Glicine si posizionata quattordicesima nella classifica finale della kermesse canora. Ha trionfato il gruppo dei Maneskin con Zitti e buoni. Si sa, però, che i vincitori reali saranno i performer che domineranno i passaggi in radio delle prossime settimane, le vendite e le visualizzazioni su YouTube e Spotify. Siamo sicuri che il brano di Noemi lo ascolteremo per molto tempo a venire.

Noemi incanta su Instagram. Fan in delirio

La sua voce black ha incantato il pubblico fin dal primissimo ascolto. Noemi, divenuta celebre nel 2009 dopo la sua partecipazione alla seconda edizione italiana di X Factor, non ha mai fatto un passo falso nella sua carriera. Canzoni come Per tutta la vita, Sono solo parole, Vuoto a perdere, seppur recenti si possono considerare ormai delle pietre miliari del repertorio musicale italiano.

Anche con Glicine si ripeterà lo stesso successo. Noemi ha sfoggiato un’eleganza fuori dal comune durante tutta la durata del Festival di Sanremo 2021. L’ultimo outfit scelto è stato un trionfo. A vestirla, un marchio che rappresenta una garanzia dello stile made in Italy: Dolce e Gabbana. Il tocco dei maestri si vede: un abito lungo, argentato e brillante. Spalle scoperte, scollatura generosa ma non volgare, fascia in vita tono su tono a impreziosire la figura. Ottima scelta.

Dolce e Gabbana è stato il marchio scelto da Noemi per tutte le serate del Festival: un vestito più bello dell’altro. Cosa ne ha pensato il suo pubblico? Ecco qualche commento: “Sei veramente magnifica, spacca tutto Noemi”, “Stupenda”, “Bravissima”, “Dea greca”, “Divina”, “Spettacolare”, Pazzesca”.