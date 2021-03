Giovanna Civitillo, mai vista così sensuale – FOTO

Giovanna Civitillo, showgirl e moglie di Amadeus, incanta tutti col suo ultimo look a Sanremo. La conduttrice di Prima Festival non è mai stata così sensuale

Ha fatto perdere la testa ad Amadeus e a milioni di italiani con la sua “scossa” a L’Eredità. Ma Giovanna Civitillo, 43 anni, non è mai stata così sensuale come in quest’edizione del Festival di Sanremo. La showgirl ha condotto Prima Festival, la striscia quotidiana di anticipazione alla kermesse, e ha stupito tutti con la scelta dei suoi outfit.

Elegante ma soprattutto sexy senza mai diventare volgare, Giovanna ha conquistato pubblico e critica. Ieri sera, per la finalissima, si è presentata con un abito lungo nero e scollato, impreziosito da strass argento. I suoi look, come quelli del marito, sono stati interamente realizzati su misura dallo stilista Gai Mattiolo.

Giovanna Civitillo, mai vista così sensuale

La showgirl non è nuova all’esperienza sanremese. Lo scorso anno era stata l’inviata de La Vita in diretta. Quest’anno però la conduzione del pre-festival è costata dure polemiche a lei e ad Amadeus, accusato di “averla favorita”. A difenderla è intervenuto proprio il marito.

“Giovanna lavora in Rai dal 1996 – ha chiarito il presentatore e direttore artistico – l’ha voluta lo sponsor e a me è stato comunicato a cose fatte. Lei mi ha detto: ‘Se ti creo problemi, rinuncio‘. Ma perché avrebbe dovuto? Ci si stupisce della moglie, quando non lo si fa per le amanti”.

Ancora una volta quindi Giovanna e Amadeus hanno dimostrato la solidità del loro legame, ormai quasi ventennale, sia fuori che dentro al palco.

Nel 2009 dal loro amore nasce José Alberto, e lo stesso anno si sposano. Amadeus descrive quella con Giovanna come una relazione felicissima: “Mai una crisi. Non litighiamo nemmeno. La risposerei mille volte”.