Fedez a Sanremo 2021, interviene il Codacons: l’assurda richiesta alla Rai. Insieme a Francesca Michielin quest’anno è salito sul palco dell’Ariston e stasera è in corsa per la vittoria

Fedez è uno dei protagonisti di questo Festival di Sanremo insieme a Francesca Michielin. I due hanno presentato il brano “Chiamami Per Nome” che ha ricevuto tantissimi consensi, pur essendo molto basso in classifica. Se non riusciranno a raggiungere il podio, sicuramente potranno godere di un grandissimo successo in radio e per le vendite. Sono un duo amatissimo e la loro canzone ha decisamente convinto una buona fetta di pubblico che questa sera li sta sostenendo con affetto.

Sanremo 2021, Chiara Ferragni fa un appello per fa votare Fedez e Francesca Michielin: interviene il Codacons

🔴 Chiara Ferragni sostiene su Instagram il marito Fedez e il Codacons annuncia che "chiederà alla Rai di avere tutti i dati relativi ai voti provenienti dal pubblico da casa", per verificare se l'appello di possa incorrere in qualche violazione".#Sanremo2021 #FinalmenteSanremo — RTL 102.5 (@rtl1025) March 6, 2021

Se c’è qualcosa su cui Fedez può essere certo di poter contare, è il non supporto del Codacons che da sempre gli va contro. Poco prima che cominciasse il Festival fece ironia proprio sul fatto che sicuramente loro non sarebbero stati dalla loro parte, e infatti così è stato. Chiara Ferragni stasera ha fatto un appello sui social per far votare suo marito e Francesca Michielin al televoto, e il Codacons non ha esitato ad intervenire. “Chiederà alla Rai di avere tutti i dati relativi ai voti provenienti dal pubblico da casa per verificare se l’appello possa incorrere in qualche violazione“.

Sui social è scoppiata una polemica e stanno tutti difendendo a spada tratta il cantante rapper, ricordando che quando c’è stato il problema del televoto truccato del Grande Fratello solo fino a qualche settimana fa “se ne sono lavati le mani“.