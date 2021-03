Flora Canto si scaglia contro i Maneskin: “Ma siamo proprio sicuri…” – FOTO

Nelle storie di Instagram Flora Canto ha espresso un commento negativo nei confronti dei Maneskin mostrandosi preoccupata.

La vittoria del Festival di Sanremo da parte dei Maneskin ha fatto vivere attimi gioia a tutto il pubblico. C’è chi però non si trova concorde con questa scelta e anzi si oppone. In prima linea tra questi Flora Canto. La moglie di Brignano ha espresso un commento negativo nei confronti della band. Nelle storie di Instagram ha condiviso la critica.

“Lo so è totalmente impopolare quello che sto per dire…e vi starò anche antipatica! So che loro piacciono a tutti.. ma è davvero così fantastico che loro ci rappresenteranno all’Eurovision?”, le parole della showgirl.

LEGGI ANCHE > Flora Canto in dolce attesa, Brignano diventa di nuovo papà: l’annuncio

Flora Canto, critica: le preoccupazioni per le future generazioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

LEGGI ANCHE > Flora Canto, in barca è una sirena incantatrice: bikini mozzafiato – VIDEO

Parole che si accompagnano a una doppia immagine del gruppo. Uno stesso scatto frontale che mostra i ragazzi intenti a immortalarsi con un selfie allo specchio. Indosso la mise con cui si sono presentati al Festival. Tute color carne decorate con dettagli che ricordano tatuaggi. Poi lo zoom di un dettaglio. Uno dei cantanti si mostra intento a porre la mano sulla zona inguinale.

La Canto sconcertata rincara la dose affermando preoccupata per il futuro e per i cantanti che accompagneranno l’adolescenza della sua bimba Martina.

Nelle ultime settimane la Canto è finita al centro dell’attenzione per la notizia della sua dolce attesa. Legata a Brignano dal 2013, nonostante i 17 anni differenza, la coppia è da sempre affiatatissima.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

Flora è diventata nota al pubblico a seguito della partecipazione a Uomini e Donne per poi passare alla carriera da attrice recitando in svariate pellicole e fiction. Di seguito la partecipazione di Tale e Quale show.