Giorgia Palmas, splendida con la piccola Mia, ma dov’è Filippo?

Giorgia Palmas si gode la giornata di sole passeggiando per Milano, ma Filippo Magnini non è con lei: a farle compagnia c’è la piccola Mia

Giorgia Palmas ha recentemente festeggiato in famiglia i 39 anni d’età. La showgirl di Cagliari, che vive con il compagno Filippo Magnini e le due figlie, Sofia (12) e Mia, nata lo scorso settembre, è circondata dall’affetto dei suoi cari, come testimoniano le foto di Instagram. Quest’oggi, approfittando della bella giornata, l’ex velina ha deciso di uscire con la sua secondogenita per godersi qualche ora fuori casa. Ai followers, tuttavia, non è sfuggito un particolare importante: il nuotatore non era con lei. Con o senza Filippo, lo scatto è riuscito a raggiungere oltre 2mila likes.

Giorgia Palmas, un compleanno “tutto in famiglia”

L’ex velina di “Striscia la notizia”, nel condividere con i followers l’emozione legata al proprio compleanno, non ha mancato di ironizzare sulla fugacità del tempo. “Quando ci sono arrivata ai 39?!?!?!“, si chiede la Palmas, che sui social è apparsa più in forma che mai. La silhouette impeccabile, valorizzata dalla tuta scintillante, ha conquistato i likes degli utenti.

La showgirl ha inoltre condiviso uno scatto con la sua splendida famiglia allargata. Oltre a Filippo, suo compagno dal 2018, e alla piccola Mia, nella foto compare anche Sofia, la primogenita che Giorgia ebbe dalla relazione con Davide Bombardini. “E’ tutto qui, in questa foto, il mio compleanno, il regalo più grande che potessi desiderare“, ha scritto la modella, stringendosi ai suoi cari.

Gli utenti sono lieti di constatare la felicità della Palmas nel giorno del suo compleanno. E, nei commenti alle foto, non mancano di farle arrivare il loro affetto. “Brava, tanti cari auguri“, “Auguroni, siete bellissimi“: queste le parole dei fan.