Mikaela Neaze Silva, la velina sfida Shaila Gatta: senza reggiseno vince lei – FOTO

Mikaela Neaze Silva grazie all’ultimo scatto pubblicato sui social potrebbe vincere la gara per decretare chi è la velina più sexy di Striscia la Notizia

Il pubblico, si sa, ama spesso mettere in competizione due colleghe che lavorano nello stesso studio televisivo e Mikaela Neaze Silva insieme a Shaila Gatta non fanno certamente eccezione. Entrambe le ragazze sono personaggi non solo molto amanti grazie alla partecipazione a Striscia la Notizia nel ruolo di veline ma anche a seguito della grande popolarità conquistata sui social. Bellissime e giovanissime entrambe infatti sono molto attive, com’è giusto che sia alla loro età, su Instagram dove sono riuscite a conquistare una larga platea di follower. In particolare Mikaela Neaze Silva, forte delle sue origini esotiche, riesce ad ogni foto condivisa ad accendere le fantasie e gli amori dei suoi tantissimi fa. Le sue indiscusse doti di ballerina infine le permettono di essere un personaggio della televisione decisamente completo, ben al di là quindi dal poter essere considerata soltanto una bella ragazza.

Il fascino magnetico di Mikaela Neaze Silva