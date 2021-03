Regina Elisabetta: come sta il Principe Filippo? I dettagli inquietanti dopo il ricovero. Un indizio in particolare ha insospettito il mondo del web

Come sta il Principe Filippo? Poche settimane fa c’è stato un comunicato ufficiale che ha insospettito tutti: il marito della Regina Elisabetta era stato ricoverato per prevenzione dopo aver avuto un malore non troppo preoccupante, ma che ha certamente preoccupato ugualmente il popolo. Anche perché da allora non abbiamo più avute notizie. E, ad un bel po’ di giorni da quel momento, quello che tutti si stanno chiedendo è: che fine ha fatto il Principe? Come sta dopo quel ricovero che lo ha costretto a stare lontano dalla sua famiglia?

Come sta il Principe Filippo? Il regalo inquietante alla Regina Elisabetta

Non abbiamo più saputo nulla ma alla Regina è arrivato un regalo piuttosto inquietante. A corte sono arrivati due cuccioli di corgi, la razza canina più amata dai Windsor, per rallegrare un po’ le giornate alla sovrana che è rimasta da sola a casa da quando suo marito è stato ricoverato. Un gesto che può essere letto in due modi: o una semplice distrazione in attesa del ritorno a casa del nostro amato Principe o un modo altrettanto carino per preparare la Regina al periodo da “vedova” che la aspetta.

Ovviamente ci auguriamo che non sia così e che il Principe Filippo possa tornare il prima possibile a casa dalla sua famiglia. Quest’anno potrebbe compiere 100 anni: un traguardo davvero importante e che speriamo tutti di vederlo festeggiare. Nell’attesa di notizie più ufficiali, ci stringiamo alla famiglia Windsor che sta aspettando con impazienza il ritorno a casa del Duca.