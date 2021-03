La conduttrice televisiva Nunzia De Girolamo si rivela una sensuale nottambula: durante la diretta di Sanremo lei pensa alle coccole.

La meravigliosa conduttrice televisiva Nunzia De Girolamo si dimostra sempre energica e piena di iniziative ed altrettanto senso critico. Eppure nella serata di ieri, dopo aver assaggiato un delizioso piatto alquanto “dietetico” preparato dal papà, Nicholas De Girolamo, ha deciso di dedicarsi alla visione della finalissima del Festival di Sanremo in un modo del tutto alternativo. Chi conosce bene la presentatrice sa anche dell’affetto che nutre nei confronti del suo simpatico cagnolino di nome Kuky. E pare che, durante la scorsa notte insonne, sia stato proprio lui il fortunato a potersi adagiare, ed anche ben comodamente, sulle sue bellissime gambe.

Nunzia De Girolamo da sensuale nottambula a critica eccezionale

Dopo aver annunciato la comoda posizione del suo fedele compagno di avventure, Nunzia sorridente aggiunge alla didascalia del suo ultimo post su Instagram alcune considerazioni. Dopo aver chiesto ai suoi ammiratori come stiano trascorrendo la loro serata, si mostra in un outfit non del tutto casalingo, che secondo il parere di alcuni, appare come quello di una “sensuale nottambula“.

“Come sapete, stasera non ci sarà ‘Ciao Maschio’“, il nuovo programma in seconda serata che vede Nunzia alla sua conduzione a partire dallo scorso febbraio, “ma se siete nottambuli vi aspetto subito dopo il Festival, sempre su Rai1: andrà in onda la mia intervista da Gigi Marzullo a ‘Sottovoce’ 😜“.

Durante l’intervista portata avanti sulla rai dal giornalista, Nunzia riprende in mano la sua opinione pre Festival ed in conclusione pare che lei stessa appaia soddisfatta dei pronostici accuratamente attuati. Una conduttrice che sa navigare nella sua profondità: “Io volevo far conoscere la persona che era dietro al personaggio“.