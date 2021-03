Termina Verona-Milan, incontro valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle.

Triplice fischio allo stadio Marcantonio Bentegodi, dove il Milan batte 0-2 il Verona nel 26esimo turno di campionato. Al minuto 27’, gli ospiti passano in vantaggio con un capolavoro di Krunic. Il centrocampista bosniaco si incarica della battuta di una punizione al limite da posizione defilata e inventa una traiettoria perfetta su cui il portiere avversario non può nulla. Nella ripresa, al 50’, la squadra di Pioli trova il raddoppio grazie a Dalot che entra in area, dopo un servizio di Saelemaekers, e scaglia un destro preciso all’incrocio dei pali.

Leggi anche —> Juventus-Lazio 3-1: Rabiot e doppio Morata stendono i biancocelesti

Verona-Milan: il tabellino e le pagelle della gara

Leggi anche —> Juventus, Gigi Buffon: “Ritiro? Vi dico la data che ho in mente”

Con questo successo, i rossoneri salgono a quota 56 punti allungando sulla Juventus, che ieri ha battuto la Lazio in casa, e avvicinandosi all’Inter, impegnata domani contro l’Atalanta. Gli Scaligeri, invece, rimangono ottavi in classifica perdendo l’occasione di avvicinare la Lazio e staccare il Sassuolo.

Verona (3-4-2-1): Silvestri 5,5; Ceccherini 5, Magnani 5, Gunter 6 (57 Dimarco 6,5); Faraoni 6, Tameze 5, M. Veloso 5 (57’ Ilic 5,5), Lazovic 5,5; Barak 5,5 (54’ Bessa 6), Zaccagni 5 (54’ Salcedo 5,5); Lasagna 5,5 (74′ Favilli 6). A disposizione: Berardi, Pandur, Lovato, Cetin, Dawidowicz, Sturaro, Udogie. Allenatore: Ivan Juric 5,5.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma 6; Calabria 6,5, Tomori 6, Romagnoli 6,5, Dalot 6,5; Meite 6,5, Kessié 6,5; Saelemaekers 6,5, Krunic 7, Castillejo 6,5 (78′ Hauge s.v.); Leao 5,5. A disposizione: A. Donnarumma, Tatarusanu, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Díaz, Tonali, Roback. Allenatore: Stefano Pioli 6,5.

Arbitro: Daniele Orsato della sezione di Schio.

Reti: 27’ Krunic (M), 50’ Dalot (M).

Ammoniti: 26’ Magnani (V), 90’+4 Bessa (V).

Espulsi: –.

Note: 1’ e 4′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Krunic (M).

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Andato in archivio il 26esimo turno di Serie A, il Verona durante la prossima giornata sfiderà in trasferta il Sassuolo, match in programma sabato 13 marzo alle ore 15. I rossoneri, invece, dovranno affrontare giovedì il Manchester United in trasferta nell’andata degli ottavi di Europa League. Successivamente, domenica 14 marzo, il Napoli a San Siro, nel posticipo della 27esima giornata di Serie A.