Alessia Macari, vestito blu troppo stretto fuoriesce tutto il décolleté-FOTO

La Macari condivide una foto su Instagram con indosso un mini abito blu attillato, appare troppo stretto ed esce il seno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari)

Alessia Macari, ex vincitrice del Grande Fratello Vip di qualche anno fa. Condivide una foto su instagram in cui appare con un mini abito molto stretto blu, fuoriesce il seno. Fa gli auguri alle donne per l’8 marzo. Nella didascalia scrive:”Auguri a tutte le donne siamo una forza della natura”. La Macari su instagram è sempre sensuale e bellissima in ogni cosa che fa, dall’allenamento allo shopping.

LEGGI ANCHE>>>Nicole Minetti a letto è una bomba: erotismo all’ennesima potenza-FOTO

Alessia Macari su intagram è una bomba di sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Giorgia Rossi sublime, l’abito la risalta e lei è una bomba. Spettacolo – foto

La bella Macari su instagram è magnifica, le sue forme appaiono perfette in ogni occasione. In bikini o in lingerie è sempre sexy e bellissima. Le sue passioni sono il fitness e il make-up, su instagram ha delle storie in evidenza dedicate proprio a questi due aspetti. La Macari si è anche sposata con il calciatore Oliver Kragl. I due sono innamorati da tanti anni e hanno coronato il loro amore con un matrimonio da favola. La Macari ha sfoggia abiti meravigliosi e molto esagerati come è lei d’altronde. Certo non si può dire che sia discreta la cosiddetta “Ciociara”. Al Grande Fratello Vip era tra le personalità di spicco, una forza della natura. Con un carattere esuberante e fuori controllo.

Era apparsa anche nel programma condotto da Simona Ventura “Selfie”, in cui chi andava voleva cambiare un difetto di sè oppure voleva farsi aiutare a sconfiggere una paura. Nel caso della Macari era la seconda, infatti la bella influencer ha fatto diverse sedute con il terapista del programma per farsi aiutarla ad eliminare la fobia che aveva delle barbie. Aveva spiegato che il motivo di questa paura derivava dall’infanzia quando una baby sitter in un momento di ira, le aveva spezzato davanti una sua barbie. Da allora sarebbe rimasta traumatizzata dalle barbie in generale. Tuttavia in molti hanno avuto dubbi su questa fobia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari)

Hanno accusato la Macari di essersela inventata per andare in televisione. Inoltre sono arrivate delle segnalazioni che farebbero proprio pensare ad una messa in scena. La Macari infatti che dichiarava di non poter nemmeno vedere una barbie, avrebbe messo mi piace ad una foto di Paola Caruso che la ritraeva vestita da Barbie. A quanto pare era tutta una finta. Eppure hanno scomodato un terapista per combattere una fobia che a quanto pare non esisteva.