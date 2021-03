Giorgia Rossi sublime, l’abito la risalta e lei è una bomba. Spettacolo – foto

Giorgia Rossi ha condiviso uno scatto su Instagram in cui indossa un abito fucsia che mette in risalto il fisico mozzafiato. Subito è boom di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Elegante e raffinata. Giorgia Rossi ha pubblicato sul profilo Instagram uno scatto in cui indossa un abito fucsia sfoggiando un fisico mozzafiato. Giornalista e conduttrice, la Rossi in ogni scatto mostra una forma perfetta. Chioma bionda, dolci lineamenti intrattiene i suoi 427 mila follower condividendo ogni giorno scatti di vita personale e professionale. In foto è impeccabile e indossa look raffinati ma al contempo sensuali. Sono il fascino e il talento di Giorgia a conquistare il pubblico.

Intanto nelle storie si mostra presso studi televisivi. Giorgia presenta infatti la trasmissione “Pressing” in onda su Sportmediaset. Si tratta di un format dedicato all’approfondimento sportivo. Un tema di cui la Rossi è da sempre appassionata. Fin da giovanissima è approdata nel mondo del giornalismo sportivo collaborando con Roma Channel. Parallelamente ha portato avanti gli studi universitari in legge. Di seguito la collaborazione con Sky, Rai Sport e Mediaset. Poi l’ascesa della sua carriera presentando i pre e post partita dei Campionati Mondiali di Calcio.

LEGGI ANCHE > Veronica Gentili mostra una silhouette da urlo: quel tubino nero, che curve – FOTO

Giorgia Rossi: tra carriera, social e vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

LEGGI ANCHE > Giorgia Rossi sempre più bella, la sfida con Diletta Leotta continua – FOTO

Un percorso costellato di successi che Giorgia Rossi ha da sempre portato avanti con passione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale è legata da quattro anni al giornalista Alessio Conti.

La Rossi oltre ai raggiungimenti televisivi si è distinta per la sua attività su social. Seguitissima su Instagram intrattiene i fan con scatti in cui si mostra sempre bellissima. Inoltre comunica spesso con il suo pubblico nelle storie. Sovente mostra il dietro le quinte.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Uno spazio in cui Giorgia comunica anche il suo temperamento positivo ed entusiasta. Nel tempo libero la Rossi ama la cucina, l’attività fisica e le passeggiate all’aria aperta.