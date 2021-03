I duplici festeggiamenti della cantante Bianca Atzei nel giorno del suo compleanno sono degni di una romantica guerriera.

La cantante Bianca Atzei nasce a Milano l’8 marzo del 1987, dopo i suoi trentaquattro giri in torno al Sole è arrivato il momento di stilare un’emozionante serie di considerazioni. Dopo il suo esordio ufficiale nel mondo della musica avvenuto nel 2012 sul palco del Festival di Sanremo, Bianca è riuscita a realizzare il suo sogno dimostrando fino in fondo la sua tenacia. Ma in questo giorno così importante, che coincide con la ricorrenza a sostegno dei diritti delle donne celebrata oggi in tutto il mondo, la cantante sente di voler porgere i suoi ringraziamenti alle persone che in questi anni le sono sempre state vicino.

Bianca Atzei, doppi festeggiamenti per una vera guerriera romantica

Una sognatrice che non ha mai mollato, è così che si definisce la cantante nel suo ultimo post condiviso su Instagram. Bianca regala una lunga riflessione su tutte le esperienze e le difficoltà che non ha avuto paura di affrontare. Percorsi differenti che l’hanno portata ad essere la meravigliosa persona che è oggi. Nella fotografia appare in procinto di spegnere le candeline su di una bellissima torta al profumo di Mimosa, e sembrerebbe che stavolta più che faticare nella scelta del desiderio abbia preferito dare risalto a quelli che sono riusciti già ad avverarsi.

“Grazie ai sacrifici dei miei genitori ho potuto inseguire il mio sogno e la mia passione e’ diventata realtà“, un pensiero semplice ma che racchiude la premura di una famiglia unita. “Tutto questo è successo perché loro hanno creduto in me, e non è scontato“.

Un pensiero commovente e realistico, il pensiero di “una guerriera, [..] romantica e generosa“. A rendere ancor più degno di nota questo 8 marzo per Bianca saranno gli auguri dei suoi amici e colleghi che, condividendo i loro ricordi in sua compagnia, festeggiano con lei nel migliore dei modi pur non potendo essere realmente presenti come vorrebbero.