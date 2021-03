Cristiana Capotondi, SCATTO pieno di nostalgia: “C’è tutto quello che amo”

L’attrice Cristiana Capotondi ha ricordato l’8 marzo tramite uno scatto pieno di nostalgia: l’augurio alle donne che fa riflettere e commuovere

Cristiana Capotondi, nella giornata che celebra tutte le donne, ha deciso di render loro omaggio attraverso un messaggio che fa commuovere e riflettere. Proprio l’attrice, di recente, ha interpretato una figura femminile simbolo di coraggio e compassione: si tratta Chiara Lubich, protagonista del film per la televisione “Chiara Lubich – L’amore vince tutto“.

La Capotondi, abituata ad impersonare personaggi femminili di grande spicco, non poteva esimersi dal fare i propri auguri alle followers che la seguono con ammirazione. Tramite il profilo Instagram, seguito da quasi 400mila utenti, quest’ultima è riuscita a veicolare un messaggio di amore e di solidarietà.

Cristiana Capotondi, il messaggio pieno di nostalgia e l’augurio alle donne

L’attrice romana, ricordando la celebrazione dell’8 marzo, ha deciso di fare un tuffo nel passato e di condividere con gli utenti un vecchio scatto, dal quale traspare una profonda nostalgia. Nella foto, la Capotondi ha alle spalle il mare della Romagna. “Ho scelto questa foto perché qui c’è tutto quello che amo“, ha spiegato Cristiana ai fan.

Oltre a menzionare l’amore per il mare e per la terra in questione, l’attrice non può non accennare alla persona che le ha scattato la foto. “L’occhio di chi mi guarda e che in questi anni mi ha accompagnata nel diventare donna“: tramite queste parole, la Capotondi lascia intendere che con lei, in quell’esatto momento, c’era qualcuno di molto importante.

Cristiana chiude il suo messaggio con un augurio rivolto alle donne. A quest’ultime, l’attrice augura di essere sempre felici e di raggiungere tutti gli obiettivi della vita senza alcuna paura.