Diletta Leotta più decisa che mai: “Noi lo facciamo tutto l’anno” – FOTO

Diletta Leotta incanta i fan dei social in una foto in cui si mostra nella migliore delle compagnie per sostenere una battaglia importante

L’8 marzo è la giornata internazionale delle donne e sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno deciso di utilizzare i social per far sentire la propria voce. Fra questi la bellissima Diletta Leotta che ha deciso di condividere uno scatto con la migliore compagnia che si possa immaginare. La giornalista infatti ha utilizzato una foto in cui sono presenti ben 4 rappresentati della sua splendida famiglia. I follower della sua pagina Instagram hanno potuto quindi ammirare la bellezza di quattro donne, di diverse generazioni legate da un obiettivo comune. Insieme a Diletta Leotta si sono lasciate ritrarre infatti sua sorella, Ambra Manola in compagnia della sua bambina e sua madre Ofelia Castorina. Una grande famiglia allargata che, vestita di bianco, ha voluto usare la notorietà di Diletta per lanciare un messaggio fondamentale nella giornata dedicata alle donne. Nella didascalia infatti hanno voluto chiarire che “noi festeggiamo 365 giorni l’anno“.

La grande famiglia di Diletta Leotta

Diletta Leotta, come più volte ha detto nel corso delle interviste che ha rilasciato, fa parte di una grande e felice famiglia allargata. La giornalista sportiva è l’unica figlia che la mamma, Ofelia Castorina, ha avuto con l’avvocato Rori Leotta. In precedenza la donna aveva già avuto ben 3 figli maschi ai quali si deve aggiungere Ambra Manola, figlia del suo primo marito. Quest’ultima poi, nonostante la giovane età è addirittura mamma di ben 4 figli. Diletta Leotta è quindi cresciuta in una famiglia molto numerosa nella quale non è mai mancato l’amore e il supporto per ognuno dei suoi membri. Un modello familiare che oggi è molto comune ma che al tempo in cui la presentatrice di Dazn era una bambina non era certamente facile ritrovare.

Un problema questo che a quanto pare non ha mai turbato la Leotta che ha invece sempre mostrato con giusto orgoglio la bellezza e la ricchezza di essere cresciuta in una famiglia tanto grande. Merito indubbiamente dei genitori che hanno saputo costruire un’atmosfera positiva per i figli.