Giusy Ferreri si mostra radiosa su Instagram nel suo ultimo scatto. Baciata dal sole è bellissima. Poi lancia un messaggio importante.

Giusy Ferreri si mostra radiosa su Instagram. L’ultimo scatto postato la ritrae affascinante e baciata dal sole. Indosso un abito a fiori, è sdraiata su un prato. Nella didascalia al post lancia un messaggio importante.

“Auguri a tutte le donne”, le parole della cantante. Tantissimi i commenti da parte dei suoi 230 mila follower. C’è chi augura un buon 8 marzo alla Ferreri c’è chi scrive parole di apprezzamento per la sua bellezza.

Giusy condivide spesso sui social scatti di vita professionale e personale. In alcune foto si mostra al fianco della sua splendida famiglia. La cantante è legata all’artista Andrea Bonomo. Quest’ultimo è autore di testi dei brani di famosi cantanti. La coppia ha dato alla luce la figlia Beatrice nel 2017.

Giusy Ferreri: una carriera dai tanti successi

Da sempre appassionata di canto, fin da bambina si avvicina al mondo della musica. Tuttavia all’età di 8 anni le viene diagnosticato un grave problema cardiaco che risolverà solo a 21 anni.

Dopo gli innumerevoli anni di gavetta. Trasferitasi a Milano si mantiene facendo la cassiera. Parallelamente porta avanti il sogno di fare la cantante. Poi la partecipazione a X Factor nel 2008. Un’edizione, malgrado non sia stata la vincitrice, che le assicurerà il successo. Tantissimi i riconoscimenti ottenuti durante la sua carriera. Tre le edizioni in cui ha partecipata al Festival di Sanremo.

Come tre sono i record che ha raggiunto. Quello di cantante emersa da un talent show con più copie vendute, seguito da quello di essere rimasta per il tempo più lungo al primo posto in classifica dei brani italiani e poi, come Baby K, il riconoscimento di disco di diamante.