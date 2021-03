Giulia De Lellis: straordinaria trasformazione, bella fuori e dentro – VIDEO

L’ex gieffina Giulia De Lellis mette alla prova il parere dei suoi fan con una straordinaria trasformazione: bella fuori e dentro.

Un allettante diversivo è stato quello utilizzato dalla nota influencer ed ex gieffina, Giulia De Lellis, in occasione della Giornata internazionale della donna 2021. La venticinquenne romana è ben conosciuta per il suo profondo interesse verso le più originali creazioni ed i poteri che possono scaturire da un impeccabile make-up. Eppure nonostante questa sua passione, ormai sfoggiata quasi quotidianamente e con successo sui suoi profili social, oggi ha preferito validare un’interessante alternativa. Scopriamo la sua nuova creazione.

Giulia De Lellis e la giusta trasformazione per migliorarsi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Il video pubblicato su Instagram da Giulia soltanto poco più di un’ora fa ha come colonna sonora un ritmo particolarmente romantico. Si tratta del brano Feeling Good del cantante canadese Michael Bublé, sulle cui note l’ex frequentatrice di Uomini e Donne si mostra in uno sketch dalla “doppia faccia”. Un messaggio che arriva forte chiaro. Una riflessione che mira a rispettare la volontà di ogni donna non soltanto in virtù della sua bellezza, ma anche dei suoi difetti. Un incoraggiamento che si dimostra fin subito molto apprezzato dalle sue ammiratrici.

“Che voi possiate sentirvi sempre belle e in pace con voi stesse, con o senza il rossetto giusto! Miglioratevi da dentro, mai e solo da fuori, e siate gentili.. La gentilezza ci rende straordinarie!“, è questa la parziale didascalia aggiunta da Giulia alla condivisione che adesso sembra stia per sfiorare gli 80mila apprezzamenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

“Buona festa delle donne a tutte le donne del mondo“, conclude dopo aver mostrato il suo viso per metà piacevolmente alterato dal make-up, e per metà perfetto nelle sue imperfezioni. A confermarlo in ultimis sarà proprio una delle sue fan: “Sei sempre bella con e senza trucco…❤️“.