Lucia Javorcekovà distesa sulla spiaggia semi nuda, spettacolo-FOTO

La modella russa Lucia Javorcekovà ha condiviso una foto in cui appare magnifica distesa sulla spiaggia con lato B in vista

La Javorcekovà lascia senza fiato in una foto che la ritrae sdraiata su una bellissima spiaggia con il lato B in vista e senza pezzo di sopra. I commenti sono tantissimi degli utenti, alcuni scrivono:”Il paradiso me lo immagino così” oppure “Che paesaggio spettacolare”. Insomma la bella modella fa impazzire il web con il suo scatto sensuale, ma anche con tutti gli altri che si vedono sul suo profilo.

Lucia Javorcekovà, l’influencer modella che fa impazzire tutti

La bella Javorcekovà sta facendo impazzire tutti con il suo profilo ricco di contenuti sensuali. In ogni foto appare in una posa diversa con mini bikini che sottolineano le sue forme perfette e sexy. Chiaramente la bella modella passa molto del suo tempo ad allenarsi e a seguire un’alimentazione ferrea per mantenere un corpo così. Lo fa vedere direttamente lei nelle stories che si allena tanto in palestra e mangia broccoli e pesce cotto al vapore. In occasione della festa della donna, che cade oggi , l’influencer, che vanta 2 milioni di seguaci su Instagram, scrive una frase sul femminismo. “Il femminismo non serve a rendere le donne forti, perché lo sono già, serve a cambiare il modo in cui il mondo percepisce quella forza”.

Sicuramente ha ragione Lucia, il continuo battersi per la parità di genere non è per dimostrare che la donna è forte, perché lo è senza dover dimostrare nulla. Però il mondo ancora fa fatica a percepire nel modo giusto quella forza ed è importante continuare a fare passi avanti per combattere questa percezione. Tante donne vengono ancora discriminate sul posto di lavoro, o denigrate perché vogliono fare un mestiere che notoriamente in passato era svolto da uomini.

Ma non si può più giustificare dicendo che “si è sempre fatto così”, perché da allora sono passati secoli. Il mondo si è evoluto e meno male! Non deve più esistere la frase:”é un lavoro da uomini”. Ogni donna, come ogni persona dovrebbe essere libera di poter scegliere cosa fare della propria vita. Il Medioevo è passato da un pezzo, tocca stare al passo!