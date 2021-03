Massaggi viso: gli step da seguire prima del make-up – VIDEO

Tra la detersione quotidiana e il make-up, uno spazio è dedicato ai massaggi: sul viso, pochi step garantiranno una pelle più luminosa.

Tra la vita frenetica di tutti i giorni e le tante cose da fare, coccolarsi rimane sempre un doveroso atto d’amore per noi stessi. Si parla di detersione quotidiana e di make-up ma nessuno pone il giusto accento sui massaggi viso. L’azione da compiere tutti i giorni, si colloca tra la detersione ed il trucco. Compiuta la skincare e preparato il viso – pulito ed idratato – per passare al trucco, massaggiare questa importante parte del corpo richiede pochi minuti ma darà il risultato sperato. Ovvero, la pelle apparirà più luminosa e pronta per affrontare la giornata. Quindi non resta che far rientrare queste coccole nella propria quotidianità, la mattina.

Massaggi viso, ecco gli step da seguire

Dopo aver preparato la pelle, munirsi di apposita crema viso da giorno. Prendere delle piccole quantità e posizionarle su cinque punti del viso:

Fronte Naso Guance Mento.

Compiuta questa operazione, procedere con i massaggi iniziando dalle occhiaie in modo da favorire la circolazione. Due i punti da non tralasciare in questa fase ovvero movimenti circolari e compiuti dall’esterno verso l’interno. Ripetere l’operazione più di una volta, dopodiché proseguire il massaggio con il resto del viso cominciando dalla fronte. La zona, richiede particolare cura, quindi compiere anche in questo caso dei movimenti circolari a ritmo medio rigorosamente con i polpastrelli. Continuare sulle guance e sul mento sempre massaggio nello stesso modo e con la stessa intensità. Gli effetti benefici si sentiranno subito.

Concludere col naso facendo sempre dei movimenti circolari (per capire meglio di cosa si tratta, si consiglia di aprire il video sottostante).

Ecco il tutorial: