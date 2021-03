Valentina Muntoni la FOTO del fondoschiena e il dettaglio bollente. Amorevole

La modella Valentina Muntoni regala ancora ai fan uno scatto social che lascia senza fiato, lato B in primo piano e nulle di più a riempire l’inquadratura

La divina Valentina Muntoni è tra le maggiori imprenditrice di successo nel campo della moda del nostro Paese. A capo dell’azienda di abbigliamento firmata “Rat&Boa”, in collaborazione con l’amica Stephanie Cara Bennett e del brand “Valentine Dress”, ha già fatto sognare il pubblico femminile negli anni attraverso sfilate di abiti super sensuali e da mille e una notte.

La Muntoni infatti nel tempo è diventata un’artista a tutto tondo, non solo stilista ma anche modella e fotografa, spopola su Instagram dove conta 345mila follower al seguito. Ogni volta nel feed della sua pagina possiamo essere catapultati o dentro una sfilata, oppure dentro il racconto di un viaggio meraviglioso in giro per il mondo.

Valentina Muntoni, quel fondoschiena in primo piano e tutto scompare

Quando si dice scatto minimale si intende qualcosa che non presenta orpelli di alcun genere che possono far distrarre l’osservatore da quello che è l’oggetto punto focale dell’istantanea. In questo caso Valentina Muntoni nella foto postata poche ore fa su Instagram ha regalato proprio uno scorcio paradisiaco di sé che ha fatto sobbollire ancora una volta i suoi follower.

La vediamo inquadrata dal collo in giù, mentre con una mano appoggiata ad una pianta e l’altra a sorreggersi il pareo verde lime, mostra il meglio si sé. Lato B in primo piano e coscia in mostra grazie al copri costume aperto sul fianco tornito della modella.

Valentina è modella della sua stessa collezione e portavoce dei valori aziendali dove il glamour e l’appeal sono terreno fertile per lei e le sue clienti. Pancia piatta e una fisicità minuta tipica del corpo di una indossatrice, la it-manager cattura e seduce allo stesso tempo facendo immaginare paradisi lontani.