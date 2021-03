Meghan a bomba sulla Corona, dalla voglia di farla finita al razzismo

Meghan e Harry: in onda ieri sera la tanto attesa intervista alla Cbs. Nessun compenso per loro ma rivelazioni choc sui reali

Ieri sera è stata trasmessa sulla Cbs la tanto attea intervista ai duchi “eretici” Meghan e Harry che ormai non fanno più parte della famiglia reale. Non sono più “membri attivi” come hanno specificato tenendo ovviamente il ruolo di duchi di Sussex.

I due hanno iniziato dalle notizie buone: aspettano una bambina che nascerà in estate ma ci hanno messo poco a virare verso quella parte di intervista ormai attesa da settimana andandoci giù pesante con le accuse verso la Corona così come aveva già fatto Diana nel 1995 con la sua intervista alla Bbs.

Parte subito in picchiata Meghan parlando di razzismo a corte. “Nei mesi in cui ero incinta del mio primo bambino ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo né garantita la sicurezza. Lamentandosi con Harry: ‘non sappiamo quanto sarà scura la sua pelle’”. Insomma una corona moderna ma non fino in fondo secondo le parole della moglie di colui che è il sesto in ordine di successione per la salita al trono d’inghilterra. Ma questa ovviamente non è la sola patata bollente lanciata dai due.

Meghan, le rivelazioni choc sulla famiglia reale

I giovani duchi di Sussex dicono di “rispettare” la Regina e nei suoi confronti non usano mai parole scortesi ma le accuse a tutto quello che loro definiscono “L’Istituzione”, ovvero tutta la struttura organizzativa che circonda e organizza la vita dei reali, sono davvero pesanti.

Se all’inizio Meghan ha avuto un’accoglienza positiva a palazzo, via via le cose sono peggiorate fino a precipitare con il matrimonio. Non si sentiva affatto protetta, dice la duchessa, in una famiglia che era disposta a mentire alle sue spese per proteggere gli altri membri.

Poi la rivelazione bomba: il suicidio. Non nega di averci pensato: “Quando ho capito di volermi uccidere ho chiesto aiuto, fatemi andare in ospedale – ha raccontato – Non me lo permisero”.

Rivelazioni che scottano insomma e che minano ulteriormente la solidità della corona. Rivelazioni che a quanto detto dalla stessa Meghan non sono state pagate. Lei insieme a suo marito Harry non ha ricevuto nessun compenso cosa confermata anche dal Wall Street Journal.