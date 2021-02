Harry e Meghan stanno facendo infuriare tutti, la Regina in primis che ha deciso di allontanarli, ma Diana cosa avrebbe pensato?

Harry e Meghan sono ufficialmente fuori dalla Corona, questa è cosa risaputa, ma sapete come avrebbe reagito Lady Diana se fosse stata ancora in vita? Lo ha rivelato un suo caro amico, lo stilista Roberto Devorik che considera la scelta fatta dalla regina di allontanare il nipote e la moglie dalla casa reale più che giusta.

“Non puoi vivere in una villa a Montecito, in California, e firmare contratti commerciali milionari – ha detto lo stilista – e vuoi anche ricevere denaro dalle casse pubbliche o continuare a rappresentare la Corona”. Ha parlato chiaro, senza mezzi termini, spiegando che di certo nei prossimi giorni le tensioni si faranno sentire sempre di più.

Andrà in onda, infatti, l’intervista di Harry e Meghan che la Regina Elisabetta cercherà di offuscare parlando alla nazione in tv con al suo fianco il principe Carlo e il principe William, poche ore prima dell’intervista dei due giovani che ora vivono in America. Giorni non facili insomma per Elisabetta che ancora una volta si ritrova a gestire le fila di tutto al quale si è aggiunto anche il ricovero in ospedale del principe Filippo.

Harry e Meghan, ecco cosa avrebbe voluto Diana

Ma torniamo a Diana e a cosa avrebbe detto di questa situazione se fosse stata in vita. Cosa avrebbe pensato della Megxit? Non sarebbe andata affatto d’accordo, parola di Roberto Devorik. La principessa morta nell’incidente tanti anni fa si sarebbe arrabbiata e sarebbe stata di certo furiosa per quello che il figlio e sua moglie, in attesa del loro secondogenito, stanno combinando.

Lo stilista ha ricordato che più volte la sua cara amica Diana aveva espresso il desiderio che i suoi figli, e dunque anche Harry, lavorassero per creare una “monarchia moderna” e non una scissione interna. Ecco perché ci tiene a precisare che di certo Meghan e Diana non sarebbe andate per nulla d’accordo, “in alcun modo”.

E sul rapporto tra Harry e Meghan, Devorik ha spiegato: “Penso che Meghan sia il capo. Harry è un ragazzo che ha sofferto molto e crede che Meghan abbia l’eredità di Diana. Ma è molto confuso”.

