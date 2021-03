Ainett Stephens: “Essere donna è una festa che dura tutta la vita”

Ainett Stephens è una bellissima modella, conduttrice e showgirl venezuelana. Lavora in Italia da diversi anni è anche conosciuta come la gatta nera.

Ainett è bella, anzi bellissima. E’ nata in Venezuela il 28 gennaio 1982, grazie al suo promettente fisico ha iniziato a lavorare nel mondo della moda negli anni 2000. Dopo una carriera da modella di intimo si è trasferita nel 2004 in Italia, ha frequentato il Corso di Laurea in Scienze della comunicazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Nonostante gli studi, Ainett ha continuato a calcare le passerelle e a posare davanti all’obiettivo. Nel 2005 ha posato per Fox Uomo (un calendario sexy), la popolarità arriva quando veste i panni della Gatta Nera nel quiz televisivo, Mercante in fiera e condotto da Pino Insegno su Italia1 e a cui è seguito un nuovo calendario sexy ma questa volta la rivista sportiva Controcampo.

Ainett Stephens e il sentirsi donna sempre, lo scatto incanta il web

Ieri 8 marzo è si è celebrata la festa della donna, oggi Ainett Stephens ci ricorda che si è donna sempre, con o senza ricorrenza. Il web ha apprezzato molto il suo messaggio positivo tant’è vero che in moltissimi l’hanno sostenuta, la modella è molto apprezzata sui social, soprattutto Instagram infatti vanta 193mila follower. Ainett si mostra sorridente, solare ed in splendida forma, proprio come se fosse pronta a festeggiare la sua femminilità.

Una showgirl, Tv host, modella, mamma e moglie che manifesta la sua gioia di vivere nelle piccole cose quotidiane.