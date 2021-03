Elisa Visari, il gesto inaspettato che stupisce il web – FOTO

Elisa Visari compie un gesto inaspettato che stupisce il web ed è subito boom di like, bellissima.

Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata, la più bella. ❤️ Buon compleanno amore mio 🌹 una dedica d’amore schietta che arriva dritto al cuore. Fatta senza mezzi termini e sorprende piacevolmente i followers di Elisa Visari, la modella 19enne che vanta nonostante la giovane età diverse partecipazioni in film e fiction di successo. Classe 2001, Elisa è molto apprezzata per la freschezza che porta sia nei suoi progetti lavorativi che anche sui social. In quest’ultimo post che risale a qualche ora fa Elisa si trova in compagnia di Andrea Damante. I due appaiono più affettuosi e uniti che mai, si scambiano teneramente un bacio sulla guancia. I followers della coppia che sono numerosissimi rispondono teneramente a queste dolci effusioni.

Elisa Visari, il bacio passionale (non con Damante)

Come già anticipato, Elisa Visari è molto impegnata professionalmente parlando: basta curiosare il suo profilo Instagram per rendersi conto di come la giovane – che ammette di non essere comunque cambiata e di avere gli amici di sempre – si divide tra cinema e moda. Tra foto, copertine si scorge anche un cortometraggio di Muccino a cui ha preso parte, anzi si vede chiaramente questo bacio scambiato con un attore. E Damante cosa fa? Guarda, anzi si complimenta con la giovanissima fidanzata anche se molti nel commento del fidanzato avrebbero ravvisato della gelosia.

Non solo teneri messaggi…nel post si leggono commenti di dubbio gusto: restituiscile il favore… come hai fatto con Giulia😂…un pensiero fuori luogo che ha dato adito a non poche discussioni sul social.