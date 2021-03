Claudia Ruggeri invita nel suo salotto e mostra il suo balconcino – FOTO

Claudia Ruggeri con ogni scatto pubblicato lascia senza fiato i tantissimi fan a cui non resta altro che ammirarla estasiati

Claudia Ruggeri, nell’attesa che la sua presenza diventi di nuovo una fantastica abitudine quotidiana grazie ad “Avanti un altro“, continua ad usare i social per ammaliare i suoi fan. La bella Miss Claudia infatti ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui fa ai suoi follower una proposta che sarebbe da pazzi pensare di poter rifiutare. La famosa trasmissione di Paolo Bonolis ha appena fatto il suo esordio e Claudia ha pensato bene di utilizzare i social per invitare il pubblico nel suo salottino. Un invito fatto puntando tutto sulla simpatia e ovviamente sull’impareggiabile bellezza mediterranea che la contraddistingue. Nelle foto che la Ruggeri ha pubblicato si è lasciata ritrarre con una gonna marrone dotata di uno spacco davvero malizioso e una camicia bianca. L’occhio dei fan però non è riuscito a non cadere nella generosa scollatura dalla quale è impossibile non notare l’intimo davvero hot. Fatto in questo modo il suo è un invito che sarebbe da pazzi rifiutare.

Alcune curiosità su Claudia Ruggeri

Claudia Ruggeri è conosciuta soprattutto per il ruolo di Miss che ricopre nel fortunato programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Non tutti sanno però che il sodalizio con il presentatore romano dura da diversi anni e che hanno un legame anche nella vita privata. Claudia infatti ha iniziato giovanissima a lavorare con Bonolis come ballerina già nel 2004 a “Ciao Darwin” fino a quando non ha raggiunto il successo prendendo parte al “mini mondo” creato in “Avanti un altro“. I due colleghi però non hanno in comune soltanto il programma televisivo. Claudia infatti si è sposata nel 2016 con Mario Bruganelli, fratello di Sonia che è la moglie di Paolo Bonolis.

Una relazione che però, come ha più volte precisato Miss Claudia, è nata ben prima che iniziasse il sodalizio artistico con il conduttore Mediaset. Il matrimonio con suo marito Mario è infatti arrivato dopo circa 12 anni di fidanzamento ed è stato coronato da un romantica fuga per la lune di miele nell’incantevole Costiera Amalfitana.