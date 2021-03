Melissa Satta sente aria di primavera e tira fuori tutto – FOTO

La primavera sembra affacciarsi e Melissa Satta non perde tempo per sfoggiare un outfit che mette alle spalle il freddo invernale

Melissa Satta non perde tempo e al primo accenno di primavera non può fare a meno che svuotare il suo armadio. Evidentemente la showgirl è decisamente stufa di maglioni e cappotti pesanti e appena un sole primaverile fa capolino sul suo bel volto ha deciso di cambiare immediatamente il suo outfit. Una scelta che è stata mostrata sul suo profilo Instagram per la gioia dei fan rimasti incantati di fronte alla sua sconvolgente bellezza. Melissa si è lasciata ritrarre con un’adorabile t-shirt bianca impreziosita da una stampa sul petto in cui è il rosso il colore predominante. Perfettamente abbinati un paio di jeans stile “hippie” e i tanto sognati sandali che con il loro corallo riescono a mettere in risalto i piedi finalmente liberi dopo le costrizioni invernali. A catturare l’attenzione è però l’insolito accessorio che accompagna Melissa, si tratta infatti di una simpatica borsetta dalla forma di berretto con tanto di visiera.

Melissa Satta aspetta un nuovo amore

Non è passato molto tempo dalla definitiva rottura fra Melissa Satta e l’ex marito Kevin Prince Boateng. Dopo un lungo periodo di crisi infatti durante il quale la coppia si era separata sembrava che per i due fosse ritornato il sereno. Alla fine del 2020 la showgirl ha però annunciato la fine del suo matrimonio. Il fallimento di un’unione è sempre dura da digerire e comporta inevitabilmente una grande sofferenza per tutti i protagonisti. In questo caso poi la coppia ha dovuto fare i conti anche con i sentimenti del piccolo Maddox. In una recente intervista Melissa ha rivelato che suo figlio ha avuto qualche difficoltà ad accettare la fine dell’amore fra mamma e papà ma che ora per fortuna e grazie al loro aiuto vive la situazione con più normalità.

Archiviata quindi quella che la Satta ha definito “la storia più importante della sua vita” la showgirl sembra sentirsi pronta per aprire di nuovo il suo cuore all’amore. Fra i suoi prossimi progetti c’è infatti quello di riprendere il controllo della sua vita magari prima o poi regalando un fratellino al suo piccolo.