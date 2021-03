Francesca Michielin, la FOTOGALLERY su Sanremo spiazza: il look è devastante

I look che Francesca Michielin ha esibito a Sanremo hanno raccolto il favore del pubblico: attraverso una fotogallery, la cantante ha deciso di riproporli tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)

Il festival di Sanremo, che cominciava appena una settimana fa, aveva creato molte aspettative in merito alla coppia composta da Fedez e Francesca Michielin. E i due, che si sono ritrovati a collaborare insieme dopo i successi di “Cigno nero” e “Magnifico“, non le hanno certamente deluse. Calcando il palco più emozionante ed impegnativo di sempre, gli artisti hanno saputo rendere quella sintonia che sembra essere alla base del loro rapporto.

Il sodalizio personale, oltre che lavorativo, li ha portati a guadagnarsi il secondo gradino del podio dietro ai Maneskin, veri trionfatori del festival. La 26enne, nel ripercorre le cinque serate della kermesse canora, ha postato una fotogallery che ha contribuito a mettere maggiormente a fuoco i suoi look.

LEGGI ANCHE —> Fedez e Chiara, le tre FOTO che rivelano il nome della piccola

Francesca Michielin, la FOTOGALLERY che ripercorre il festival: bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)

LEGGI ANCHE —> Francesca Michielin e il fondoschiena in primo piano. Niente Male – FOTO

La donna che quest’anno ha calcato il palco di Sanremo è assai diversa dalla timida ragazza che, ben cinque anni fa, scendeva per la prima volta le scale dell’Ariston. E questa differenza traspare anche dal look: Francesca, abbandonando i lunghi capelli e i make-up acqua e sapone che l’hanno sempre contraddistinta, questa volta ha scelto di osare. I telespettatori, che non si aspettavano un simile cambiamento, hanno decisamente apprezzato le sue scelte.

La fotogallery condivisa dalla Michielin tramite Instagram non è altro che una prova della maturazione a cui è andata incontro nel corso degli anni. Il trucco marcato, volto a sottolineare il taglio degli occhi attraverso l’utilizzo dell’eyeliner, ne metteva in risalto i lineamenti del volto. I capelli cortissimi, appena sotto le orecchie, ne stravolgevano completamente la figura.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)

Stando a ciò che si legge nei commenti, i fan hanno decisamente apprezzato l’audacia della cantante. “Questi look mi sono piaciuti tantissimo“, “L’ultima è pazzesca“, si sono complimentati sotto al post.