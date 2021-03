Pamela Prati da impazzire in camera contro l’armadio è eros puro – VIDEO

Pamela Prati mette KO i suoi tanti fan dei social con un video in cui riesce a mandare fuori di testa grazie alla sua grande carica di eros

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🦋 (@pamelaprati)

Il pubblico di Istagram con il video pubblicato da Pamela Prati ha rischiato davvero grosso. Ci vuole infatti un notevole sangue freddo per restare impassibili davanti ad un’immagine tanto sensuale e ammaliante. In pochi secondi condivisi sul proprio profilo la Prati riesce a stendere i follower spiazzati da tanta grazia. Con l’uso di un filtro che regala piccole lucine Pamela si concede a movimenti di una sensualità unica sulle note dei Maneskin. Con le spalle appoggiate di fronte ad uno specchio asseconda infatti la melodia della band vincitrice di Sanremo. Il suo modo di muoversi, unito al fascino che da sempre l’accompagna, riesce ad ispirare nei fan pensieri decisamente piccanti come dimostrano i tantissimi commenti ricevuti. Per questo video Pamela punta tutto sulle sue capacità di infiammare gli animi, senza bisogno di mostrarsi senza veli appare infatti stupenda anche indossando un vestitino anche se corto.

LEGGI ANCHE -> Sara Croce in passerella, tutto in mostra e fondoschiena da Serie A – VIDEO

Il fascino senza tempo di Pamela Prati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🦋 (@pamelaprati)

LEGGI ANCHE -> Nunzia De Girolamo, minigonna in pelle e calze nere da sballo: forme pazzesche – FOTO

Il video pubblicato su Istagram attraverso il quale Pamela Prati si insinua nelle fantasie proibite dei fan è solo l’ennesima e ultima dimostrazione del suo immenso fascino. A 62 anni infatti la più amata regina del Bagaglino si permette di mostrarsi in tutto il suo splendore sbaragliando il tentativo di concorrenza di diverse 20enni. Madre Natura infatti sembra averle voluto davvero bene fin dai suoi esordi concedendole una bellezza e soprattutto un magnetismo che difficilmente si ritrova nella nuova generazione di showgirl.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🦋 (@pamelaprati)

La Prati infatti per incantare non ha bisogno di mostrarsi senza vali, anzi la scelta di un outfit sempre curato è la dimostrazione che oltre a due belle gambe ha molto di più. Ad ogni foto o video pubblicati sui social la conturbante showgirl riesce infatti a conquistare una maggiore stabilità nel cuore ormai da tempo rapito dei fan. Se poi a tutto questo si aggiunge la capacità, e la possibilità, ogni tanto di regalare l’immagine di qualche centimetro nudo del suo corpo allora non ce n’è davvero più per nessuno.