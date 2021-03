Sara Croce in passerella, tutto in mostra e fondoschiena da Serie A – VIDEO

Sara Croce grazie ad un video pubblicato sui social accende gli animi dei fan riportando alla mente sexy ricordi

Sara Croce ha deciso di aprire il suo baule dei ricordi pubblicando un video sul suo profilo Instagram con cui i fan hanno avuto la possibilità di ammirarla durante la sua prima partecipazione ad “Avanti un altro“. Le immagini infatti si rifanno alla prima edizione a cui ha partecipato ancora poco conosciuta anche se già assolutamente divina. Nei pochi secondi pubblicati i follower hanno potuto apprezzare il suo incedere sicuro su tacchi sempre più alti e scollature ogni volta più vertiginose. Ora come allora gli occhi estasiati non avranno certamente potuto fare a meno di soffermarsi sullo statuario lato B messo in evidenza nel corso del programma da shorts poco più che inesistenti. Un ricordo, ma soprattutto un assaggio della sua sconvolgente bellezza che Sara ha voluto regalare al suo pubblico adorante. La “Bonas” per eccellenza di Paolo Bonolis è infatti tornata nello storico programma di Canale 5 per turbare ancora una volta i sogni dei telespettatori.

Sara Croce, una bellezza che riesce a fare gol