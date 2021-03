Un posto al sole, che fine ha fatto Greta Scarano? Curiosità sull’attrice

Vi ricordate Greta Scarano, una delle attrice di Un posto al sole? Scopriamo insieme di cosa si occupa e come è cambiata

Classe 1986, da sempre appassionata di recitazione approda in televisione con la fiction Un posto al sole, il suo esordio e l’inizio del suo successo. Interpretava Sabrina Guarini ed era molto amata dal pubblico italiano, che a distanza di anni dalla prima stagione, segue con fede la soap opera di Rai3. L’attrice di cui vi stiamo parlando è Greta Scarano, protagonista di altre serie televisive di successo, come R.I.S. – Delitti imperfetti, Romanzo criminale – La serie, I liceali, Squadra antimafia – Palermo oggi.

Greta Scarano: da Un posto al sole ad una nuova serie

Greta Scarano è pronta a regalare al pubblico italiano una nuova performance, dal 19 marzo infatti sarà su Sky nella nuova serie Speravo de morì prima, che racconta la storia di Francesco Totti e lei interpreterà la bella Ilary Blasi. Un bel colpo per l’attrice romana che ne ha fatta di strada nel mondo dello spettacolo e della televisione. Ormai Un posto al sole è solo un bellissimo ricordo che dal 2007 le permette di vivere un sogno. Grazie alla sua bravura e al suo talento e al trampolino di lancio, Greta si gode il successo a cui ha tanto ambito nel corso degli anni.

Nell’attesa dell’uscita della serie su Sky, gli italiani l’hanno potuta ammirare nella fiction Il commissario Montalbano, in particolare nell’ultimo episodio andato in onda l’8 marzo su Rai1. Greta ha interpretato Antonia Nicoletti, il capo della Scientifica. Colei che ha sconvolto completamente il protagonista.

L’età avanza, gli anni passano e il look cambia, quello che però rimane immutato è il talento della Scarano. E il pubblico non può fare altro che ammirarla in tutte le sue sfaccettature, è questa la chiave del suo successo.