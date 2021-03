Isabella Ferrari, outfit colorato e gambe scoperte: da urlo – FOTO

Isabella Ferrari, il suo scatto a letto stuzzica la mente dei followers: le gambe scoperte poi…semplicemente da urlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ferrari (@isabellaferrarireal)

Scatto seducente per Isabella Ferrari. L’attrice, una delle donne più belle del cinema italiano, si lascia immortalare mentre è a letto. Le gambe sono scoperte, nessun pantalone infatti ne intralcia la visione il che rende la foto piccante e stuzzica la mente dei numerosi followers che amano seguirla e perdersi nella sua bellezza. Alcuni notano l’outfit colorato dell’attrice composto da un maxi pull che le copre infatti anche parte delle gambe. Un patchwork di colori, dalla base marrone infatti ad intrecci – sembra una produzione artigianale – dalle diverse sfumature, dal blu al verde. Qualcuno chiede infatti se il maglione provenga da Pantelleria, ma l’attrice prontamente risponde indicando a chi appartiene la “paternità” del capo. Non mancano apprezzamenti, sia da uomini che da donne che ne esaltano la bellezza e l’eleganza.

LEGGI ANCHE -> C’è Posta Per Te, il sostegno della Pellegrini ad una tragedia familiare

Isabella Ferrari anticipa il suo nuovo progetto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ferrari (@isabellaferrarireal)

LEGGI ANCHE -> Federica Pellegrini “l’ha fatto davvero”, nude sulla neve paradisiaco – FOTO

Isabella Ferrari nel post sopra citato ammette di essere in attesa del fitting, ovvero del montaggio. Ma non abbiamo altre notizie in merito. Tuttavia, sappiamo con certezza che l’attrice è impegnata in un nuovo progetto lavorativo; l’aveva comunicato infatti pochi giorni fa su Instagram, con una foto inequivocabile: da un Hotel di Milano, precisamente dal balcone della propria camera, con un outfit casual e molto comodo composto da denim blu e maglione nero. La Ferrari tiene in mano un copione – non si legge purtroppo il titolo – da cui non è possibile ricavare nessun indizio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ferrari (@isabellaferrarireal)

Si ricomincia 🎥 #newmovie #newproject questo è quanto scrive – ermeticamente – la Ferrari. Non resta che attendere ulteriori delucidazioni.