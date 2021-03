GF Vip, Alfonso Signorini senza filtri: “Il concorrente che mi ha deluso”. Ad una settimana dalla fine del reality, il conduttore ha parlato ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni

Solo una settimana fa finiva l’edizione più lunga della storia del GF Vip. Al timone di questo esperimento così importante c’è stato Alfonso Signorini, che per sei lunghi mesi ha seguito il cast più amato degli ultimi anni e lo ha accompagnato alla finale che c’è stata il 1° marzo. A vincere il programma è stato Tommaso Zorzi, che è stato certamente il protagonista indiscusso di questa edizione. Adesso che è finito tutto, a TV Sorrisi e Canzoni, Alfonso Signorini ha deciso di tirare le somme e dire tutto quello che ha pensato in questi sei mesi dove il suo ruolo di conduttore lo ha costretto ad essere imparziale.

Alfonso tira le somme del suo GF Vip: “Volevo vincesse Pierpaolo. Carlotta? Una delusione

Ha spiazzato tutti, rivelando di essere felice per la vittoria di Tommaso Zorzi ma di aver fatto il tifo per Pierpaolo Pretelli, perché è un ragazzo molto buono e positivo. Tra l’altro ha rivelato che la sua più grande delusione è stata Carlotta Dell’Isola, perché si aspettava un po’ di più dopo la sua esperienza a Temptation Island, e che non è stato un buon esordio nel mondo dei vip.

E, infine, per quanto riguarda gli opinionisti, ha rivelato di aver avuto un po’ di problemi perché lui stesso ha una particolare vena da opinionista e tendeva a rubare loro il lavoro.