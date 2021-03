Ambra Angiolini lancia un messaggio meraviglioso… brillando! – FOTO

L’attrice Ambra Angiolini lancia ancora una volta un bellissimo messaggio su Instagram, accompagnato dal suo splendore

Ambra Angiolini ha utilizzato i social ancora una volta per stimolare un’importante riflessione. Non è la prima volta, la bellissima attrice sfrutta spesso questi mezzi di comunicazione per arrivare alle persone, lanciando messaggi essenziali. Ed è dal cuore che partono, come pensieri, per tramutarsi in condivisione sul Web.

Proprio ieri ad esempio, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, aveva postato su Instagram una lucida quanto amara considerazione: “Nessuna festa, soltanto un giorno in più per ricordarci che bisogna guardare le cose dalla prospettiva giusta per dare un senso alla parola giustizia. Magari un giorno riusciremo pure a festeggiare“, dimostrando ancora una volta la profondità di pensiero che la contraddistingue.

Anche oggi è riuscita nel suo intento, e si è fatta portavoce di un concetto tanto importante quanto attuale.

LEGGI ANCHE -> Ambra difende Renga dalle accuse e affossa Willie Peyote

Ambra Angiolini, le rughe gioiello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

LEGGI ANCHE -> Laura Pausini, gli auguri per l’8 marzo: “Noi donne siamo oro” – FOTO

Ambra Angiolini ha postato su Instagram una foto che la ritrae in tutta la sua naturale e magnifica bellezza. I capelli raccolti evidenziano il profilo splendente senza alcun artificio, se non quello dei brillantini applicati proprio dove si presentano i solchi delle rughe. Ma l’obiettivo non è nasconderle, bensì impreziosirle.

Lo scatto è di impatto potente, e non ha bisogno di parole per arrivare dritto all’anima. Uno slogan essenziale in una società che non solo prevede rigorosamente la perfezione, ma che tenta addirittura di storpiare quello che è il concetto di normalità nelle nostre menti. Ed è così che l’autenticità diventa imperfezione, e la ruga “inestetismo”.

Ma Ambra non ci sta, e crea questa magnifica copertina al valore della maturità, accompagnato da una semplice frase “Rughe gioiello… mai uscire senza. Non coprire, brilla!“. Queste parole aprono un varco nella frequente finzione circostante, per lasciare spazio a un ponte di cambiamento concettuale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Alla fine del quale ci aspetta qualcosa di nuovo, persino avanguardistico oggi. La naturalezza come realtà, e persino la sua valorizzazione. Forse non siamo pronti, ma vale la pena tentare… brillando!