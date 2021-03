Lorella Cuccarini, lo spoiler inaspettato. Ad Amici il caos

La conduttrice televisiva e radiofonica, cantante, ballerina, attrice, showgirl, nonché professoressa di Amici, spoilera un dettaglio.

La nuova professoressa pubblica un tweet e scrive: “In attesa di conoscere quanti ragazzi accederanno e, soprattutto, come saranno composte le squadre, mi sento emozionata io per loro“. E ancora: “Come vi immaginate le squadre?“.

Immediatamente una valanga di messaggi sommerge Twitter.

Tutti i fan del programma più amato di sempre si stanno ponendo moltissime domande, data la rivelazione della presenza di squadre. Tra i dubbi più gettonati ci sono i seguenti: da chi saranno formate le squadre, se saranno divise in due case diverse, se metteranno le coppie contro, …

Purtroppo, al momento, non ci è dato conoscere le risposte.

Il programma che appassiona milioni di persone: per chi ancora non lo conoscesse, ecco di cosa si tratta…

Amici di Maria De Filippi è il talent show italiano più longevo: andò in onda per la prima volta nel settembre 2001, sul canale Italia 1, condotto da Daniele Bossari e dall’anno successivo, fino ad oggi, viene trasmesso su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi.

Il primo nome che venne dato alla trasmissione fu “Saranno famosi“, ma, appena la conduzione venne affidata alla De Filippi, venne ribattezzato come “Amici di Maria De Filippi” e, in seguito, abbreviato al semplice “Amici”, che rimase uguale per tutte le edizioni successive.

Nel talent i concorrenti devono affrontare due fasi: durante la prima c’è un’attenta preparazione per ogni materia, con l’aiuto e il giudizio esclusivo dei loro professori; mentre, nella seconda parte, i partecipanti saranno sottoposti al giudizio del televoto.