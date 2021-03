Harry rompe il silenzio e svela in che rapporti è con suo fratello William. Sono trascorsi due anni da quando il più piccolo ha deciso di lasciare casa e le cose da lì si sono molto complicate

Harry e Meghan hanno rilasciato una lunga intervista dopo due anni di silenzio. La coppia reale ha deciso di abbandonare Londra a fine 2019 e nel corso di tutto questo tempo ci sono state molte speculazioni sul loro conto, motivo per cui i due hanno deciso di non tacere più e di raccontare la loro verità. Di dire tutte le ingiustizie che hanno subito in questi anni. Naturalmente hanno parlato anche proprio della loro famiglia, Harry in particolare di sua nonna, di suo padre e di suo fratello.

Harry e il dolore per suo fratello William: “Spero di riuscire a ricucire un rapporto con lui”

Harry ha rivelato che suo padre non gli risponde più al telefono, e che non sa come potranno recuperare un rapporto perché trova assurda la sua mancanza di empatia, essendoci passato lui in prima persona. E per quanto riguarda suo fratello, con molta tristezza ha ammesso: “Non esiste più un rapporto tra noi due ma spero di poter ricucire le cose, è il mio augurio per il futuro“.

Sarebbe davvero triste se i due principi si perdessero, considerando che per tanto tempo sono stati come una cosa sola. Hanno superato insieme il lutto, il dolore per la perdita della loro mamma, e non sarà bello per nessuno dei due ad oggi non avere alcun rapporto a causa di questo sistema che è molto più grande di loro.