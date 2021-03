Meghan Markle e la rivelazione inaspettata: “Lo abbiamo fatto in segreto”. Nell’intervista più attesa dell’anno, la moglie del Principe Harry ha raccontato un dettaglio particolare

Meghan Markle ha rilasciato un’intervista choc, proprio come tanti anni fa fece Lady Diana. Da quando lei e il Principe Harry hanno lasciato la casa reale per trasferirsi in Canada niente è stato più lo stesso. Si sono dette tante cose in questi anni, e dopo numerose speculazioni Meghan ha deciso di parlare lei stessa e raccontare tutta la verità, con grande disappunto della famiglia reale. Meghan ha raccontato tutto quello che c’era da dire, e tra le tante ingiustizie che lei ed Harry hanno subito in questi anni, c’è un tenero dettaglio che ha deciso di raccontare.

Meghan Markle: “Io ed Harry ci siamo sposati in segreto”

“Il giorno del mio matrimonio ero molto felice perché sapevo che quello sarebbe stato il giorno più importante della nostra vita, mio e di Harry, ma non è così. Non era il nostro giorno, era un giorno per il mondo quello lì” ha raccontato durante la lunga intervista che ha rilasciato. “Forse lo avevamo già capito, già ce lo sentivamo. Infatti, tre giorni prima del nostro matrimonio, io ed Harry abbiamo chiesto al vescovo di sposarci in gran segreto. Non lo abbiamo ma detto, ma è andata proprio così“.

Quello è stato soltanto l’inizio di un periodo molto difficile per la coppia, motivo per cui alla fine hanno deciso di abbandonare tutto e di trasferirsi in Canada dove hanno ricominciato una nuova vita, lontani da tutte queste regole e da tutte le ingiustizie che hanno ricevuto nel corso della loro relazione.