Royal Family, l’annuncio epocale della Regina: “È tutto finito”. Harry e Meghan hanno rilasciato un’intervista che non ha lasciato indifferente la famiglia reale

Harry e Meghan hanno deciso di rilasciare un’intervista che ha creato non pochi scompigli nella Royal Family. La coppia dei Duchi di Sussex hanno deciso di rivelare delle cose che hanno subito in questi anni e di raccontare il vero motivo per cui hanno deciso di lasciare l’Inghilterra, di emanciparsi e di scappare in Canada dove hanno ricominciato una nuova vita lontano da tutto e tutti. A distanza di due anni da quella decisione, hanno raccontato di non aver ricevuto protezione della famiglia e di aver subito una serie di ingiustizie che li hanno portati ad andare via.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> La regina Elisabetta è entusiasta, due nuovi corgi a Buckingham Palace

Royal Family: “Prenderemo seriamente in considerazione ciò che hanno detto”

La famiglia reale non ha taciuto dinanzi a tali dichiarazioni e hanno rilasciato un comunicato ufficiale. “Questa vicenda, anche se ci potrebbero essere ricostruzioni divergenti, verrà presa assolutamente sul serio dalla Casa Reale a livello privato. Le questioni sollevate dall’intervista, soprattutto quelle di carattere razziale, ci preoccupano. Harry e Meghan rimarranno per sempre membri della famiglia molto amata da tutti“. Con queste dichiarazioni hanno snobbato ciò che i tabloid inglesi avevano dichiarato, ovvero che l’intervista della coppia non era stato affatto presa sul serio dalla famiglia del Principe.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Regina Elisabetta: importante annuncio al mondo intero – VIDEO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Per la prima volta hanno deciso di esporsi e di non rimanere nella parte della ragione. Tanti anni fa ignorarono le dichiarazioni di Lady Diana, ma la storia non può essere assolutamente ripetuta e accuse gravi come quelle di razzismo sarebbero una macchia troppo grande per una famiglia di questo calibro.