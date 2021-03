Taylor Mega e l’amica uguale a lei: c’è da star male… – FOTO

Taylor Mega accende l’entusiasmo dei follower di Instagram con uno scatto in “dolce” compagnia di un’amica: sembrano due gocce d’acqua

La popolarissima modella e web influencer a tutto tondo, Taylor Mega ha spiazzato i fan di Instagram con una doppia performance da far perdere la testa. Sembra una Taylor raddoppiata, colei che i fan non si sono fatti scappare tra i dettagli dell’ultima foto.

Si tratta dell’ennesimo tentativo di incrementare una visibilità che non accenna neanche per un istante a ridursi. Il merito è certamente della Mega, che sceglie sempre il vestito più corto e consono alle idee di un sex appeal elevato alla massima potenza.

Il mood accattivante e “provocante” di presentazione si sposa alla perfezione con i numerosissimi flirt avuti nel corso degli anni. Da Tony Effe, il cantante della Dark Polo Gang a Flavio Briatore, per il quale è arrivata ad un durissimo scontro verbale di gelosia con Elisabetta Gregoraci

Taylor Mega, lo scatto in due che fa “impazzire”: bellezza raddoppiata

Taylor Mega, meglio conosciuta come una popolarissima web influencer con il favore dei seguaci su Instagram ha fatto il pieno di likes dopo l’ultima “provocante” foto. I fan sono davvero rimasti a bocca asciutta dalla sorprendente Taylor, sempre più bella e attraente come poche nel suo campo.

A lei vi sono stati attribuiti numerosi flirt che oggi la rendono una straordinaria “madrina” dei social. Come ha dimostrato nell’ultima circostanza, Taylor Mega non bada al grande sentimento dell’amore, ma preferisce la materialità dell cose.

Dagli accessori eleganti, ai vestiti, fino alle compagnie con le quali divertirsi e godersi la vita. Nell’ultimo post pubblicato è in compagnia di Sophie Codegoni. Tra le due modelle milanesi non c’è tanta differenza, se non due gocce “bionde” d’acqua che si somigliano in tutti i campi.

Da un punto di vista dei lineamenti, fino allo strapotere fisico di due modelle affermatissime del mondo dello spettacolo. C’è veramente da sentirsi male per tutti coloro che ammirano le due star di bellezza in primo piano, perfette e “illegali“, nonostante qualcuno tra i fan denunci qualche ritocchino di troppo