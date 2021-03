Choc in campionato, muore annegato calciatore della massima serie

Il corpo del calciatore uruguaiano Franco Acosta è stato ritrovato senza vita dopo due giorni di ricerche: aveva tentato di attraversare un torrente a nuoto

Dopo due giorni di intense ricerche si è chiuso il giallo intorno la scomparsa di Franco Acosta, l’attaccante uruguaiano di 25anni è stato infatti ritrovato senza vita vicino a Canelones, in Uruguay. Sabato scorso Acosta aveva tentato di attraversare a nuoto un torrente in compagnia del fratello ma era stato risucchiato dalle acque e non era più uscito. Il fratello ne aveva denunciato subito la scomparsa e sono partite le ricerche che ieri hanno portato al tragico ritrovamento.

Acosta era tornato a giocare in patria nell’Atenas, club della seconda serie, dopo una breve parentesi in Spagna dove aveva vestito le maglie di Villarreal e Racing Santander tra il 2015 e il 2018.

Il ritrovamento di Acosta dopo giorni di ricerche, i dettagli

Il corpo senza vita di Franco Acosta è stato ritrovato in fondo al letto di un torrente ieri sera dopo intense ricerche da parte delle autorità locali e della Marina. Il fratello aveva lanciato l’allarme dopo che i due si erano tuffati nelle acque del Pando, un grosso torrente che scorre nella regione di Canalones, nella zona nord-occidentale del Paese.

Sabato sera volevano attraversare il torrente che in quella zona misura dai 3 ai 4 metri di profondità. Il fratello di Acosta però dopo le prime bracciate è tornato a riva a causa della forte corrente, mentre Franco ha proseguito la sua traversata. A pochi metri dalla riva ha chiesto aiuto, trovandosi improvvisamente in difficoltà, per poi scomparire sott’acqua.

Profundamente consternados y abatidos por tu pérdida. Siempre te recordaremos, Franco. DEP pic.twitter.com/vpnYUBrv2D — Villarreal CF (@VillarrealCF) March 8, 2021

Il Club Villarreal ha voluto ricordare l’ex giocatore con un post su Twitter: “Siamo profondamente scioccati e tristi per la tua perdita. Ti ricorderemo per sempre, Franco”.

