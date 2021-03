A 82 anni dona rene al figlio salvandolo: trapianto da record

Un 82enne ha donato il rene al figlio salvandogli la vita. Il trapianto è avvenuto all’ospedale Molinette di Torino.

Un trapianto da record. Protagonista una coppia padre e figlio. Grazie alla donazione di un rene un 82enne ha salvato la vita al figlio di 53 anni. L’uomo, affetto da glomerulonefrite, ha potuto così evitare la dialisi. Da diversi anni era affetto da questa patologia. Le sue condizioni si stavano aggravando. L’operazione è avvenuta a Torino presso l’ospedale Molinette. All’alba della Giornata mondiale del rene, l’operazione è il primo caso di trapianto di rene da vivente con 82 anni.

A seguito della lunga lista per la donazione del rene, il padre del 53enne si è offerto come donatore. La coppia così, residente nel nord Italia, è stata spostata a Torino. Qui infatti ha sede l’ospedale Molinette contraddistinto per il Centro trapianti renali con la maggior esperienza a livello nazionale. A eseguire l’operazione è stato il dottor Biancone al fianco della sua équipe.

Trapianto da record: una storia di amore tra padre e figlio

Una storia di affetto, amore e generosità tra un padre e un figlio. E’ a quest’ultimo, affetto da glomerulonefrite, che il papà di 82 anni ha donato il rene evitandogli la dialisi.

“Il trapianto del donatore vivente è in crescita anche in Italia. La tutela del donatore è il nostro primo pensiero e per questo viene sottoposto a una serie di esami e valutazioni molto attente. Per quanto riguarda l’età del donatore non vi è limite, ma il dato anagrafico va rapportato con i dati clinici, morfologici e funzionali che possono segnalare un’età biologica più bassa“, il commento di Biancone.

Dopo aver valutato le condizioni del padre ottimali ed effettuati tutti gli esami del caso, si è intrapresa l’operazione. In un mese i due sono stati ricoverati. Poi l’intervento andata a lieto fine. Padre e figlio sono stati dimessi.