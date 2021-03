Caterina balivo il vestito è cortissimo: la presentatrice è una bomba – FOTO

Cosa sta nascondendo Caterina Balivo ai suoi fan? In arrivo tante novità da parte della presentatrice più amata dal pubblico italiano

Dopo il successo di Il cantante mascherato, il programma di Rai1 terminato due settimane fa, Caterina Balivo non si ferma più e torna a far battere il cuore a tutti i suoi fan che l’hanno tanto aspettata in questo ultimo anno. Infatti la presentatrice è mancata in tv per molti mesi e il pubblico italiano lo ha notato tanto da mandare richieste su Instagram, attraverso messaggi e commenti per un possibile ritorno che c’è stato e che vorrebbero non finisse più. Cosa bolle in pentola per la Balivo? Su Instagram spunta una foto e una scritta “Caterinasecrets”.

Caterina Balivo: qual è il segreto della presentatrice?

Sorriso, maglia scintillante dai mille colori, capelli e trucco, e si va in scena. Sì, ma per cosa? Caterina Balivo pubblica su Instagram una serie di foto durante la pausa pranzo e spoilera il suo nuovo progetto. Solo cinque scatti, uno più bello dell’altro, ma niente di più e i fan sono sempre più curiosi tanto da domandarsi: “Cosa bolle in pentola?”. Nessun altro indizio, solo tanta bellezza e genuinità che contraddistinguono da sempre la presentatrice della Rai. Semplicità, naturalezza, talento e determinazione hanno reso Caterina una conduttrice di alti livelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Si tratta di un set fotografico, di un film o di un nuovo programma in arrivo? Resta l’incognito da scoprire per il momento Caterina custodisce il segreto gelosamente e non lascia trapelare nessun altro dettaglio che possa rovinare la sorpresa ai fan. “Bellissima” commenta un utente; “Buon pomeriggio splendida Caterina” aggiunge un altro. Cuori, facce a cuoricino, rose e applausi per questa splendida donna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Sempre sul pezzo, la Balivo regala ai suoi amici virtuale tanto affetto, lo stesso che loro donano a lei ogni giorno con messaggi e commenti di ammirazione.