Caterina Balivo esagerata su Instagram: la conduttrice sfodera un outfit mostruoso che mette in risalto tutta la sua femminilità.

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. La sua bellezza non la si scopre di certo oggi: la nativa di Napoli partecipò nel 1999 al concorso di ‘Miss Italia’ e si classificò al terzo posto in graduatoria. La classe 1980 ha avuto fin qui una carriera meravigliosa.

La Balivo è particolarmente attiva sui social network e condivide ogni giorno scatti meravigliosi, deliziando la sua platea di ammiratori con il suo fascino e la sua grande bellezza. La conduttrice, poco fa, ha postato in rete una foto fenomenale in cui indossa un outfit da sogno che mette in risalto le sue forme e le sue gambe spaziali. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Caterina Balivo, outfit mostruoso: visione fantastica

Caterina, poco fa, ha letteralmente mandato in estasi i suoi followers condividendo una fotografia fenomenale. La conduttrice indossa un vestito estremamente sexy che mette in risalto le sue forme spaziali. La scollatura, in particolare, mette in evidenza il suo décolleté da capogiro. Come se non bastasse, la napoletana è completamente scosciata e le sue gambe in primo piano fanno sognare tutti.

“Divanati per Sanremo?”, ha chiesto tramite la didascalia ai suoi seguaci. Gli utenti stanno ovviamente commentando con grande velocità e il post ha già raggiunto 13mila cuoricini.

Caterina, qualche giorno fa, lasciò tutti a bocca aperta pubblicando un video fenomenale: la conduttrice indossava un vestito strepitoso con gambe meravigliose in bella vista.