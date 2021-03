Caterina Balivo coperta è riconoscibile lo stesso, il marchio di fabbrica. La conduttrice ha pubblicato uno scatto sul suo profilo di Instagram che ha fatto girare la testa ai suoi fans

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Sono più di quindici anni che la vediamo in televisione, negli anni l’abbiamo davvero vista crescere, diventare una donna e poi la presentatrice dei talk pomeridiani che hanno tenuto incollati alla tv tantissimi telespettatori. Da Festa Italiana a Vieni da Me, Caterina ha conquistato un pubblico che per anni l’ha seguita con passione e con affetto.

Caterina Balivo si prepara alla primavera: è bellissima

Caterina per anni ha condotto Detto Fatto, fino a che non ha deciso di rischiare e di lanciarsi in un nuovo progetto: Vieni da me. All’inizio non riscosse un grandissimo successo in fatto di ascolti, ma fu proprio lei a sottolineare che è sempre così, che i talk pomeridiano hanno bisogno di tempo per ingranare perché i telespettatori avevano già qualcosa che guardavano abitualmente fino ad un giorno prima. E alla fine le sue previsioni sono state corrette: gli ascolti sono aumentati notevolmente e Caterina ha portato a casa dei risultati davvero importanti e a tratti inaspettati.

Quasi un anno fa ha deciso di lasciare il programma per gettarsi in nuovi progetti, ma con il covid è stato complicato ricominciare. Per il momento, in attesa di ritornare in televisione, Caterina si sta godendo la sua famiglia, i suoi amati figli e l’arrivo della primavera.