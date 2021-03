Chi è Giacomo Czerny, il tronista di Uomini e Donne. Biondo, occhi chiari, buono e gentile: sembra il perfetto principe azzurro delle favole, ma andiamo a conoscerlo meglio

Giacomo Czerny è uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Ha 25 anni e nella vita fa il videomaker, essendo sempre stato un grande appassionato del cinema e dei video. È originario di Sarzana in provincia di La Spezia, e ora è noto in televisione per essere uno dei protagonisti del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, chi è il tronista Giacomo Czerny

Giacomo ha molteplici passioni, ma quella per il suo lavoro supera qualsiasi altra cosa: ama catturare emozioni e sentimenti, motivo per cui realizza molti video per i matrimoni e numerosi spot pubblicitari. Tutto questo lo fa presso la SrMultimedia, che è una società di La Spezia che si occupa proprio di questo. Infatti, ha realizzato da solo il video della sua presentazione al programma di Maria De Filippi. Una delle cose che ama di più è viaggiare, conoscere persone e circondarsi di amici fidati. Suona anche la chitarra e sul suo profilo Instagram ha pubblicato qualche scatto insieme allo strumento.

Per quanto riguarda la sua vita privata, si reputa fortunato e sfortunato. Ha perso la testa solo una volta nella vita ed è stata un’esperienza davvero difficile per lui, motivo per cui da quel momento in poi ha sempre avuto la tendenza a cercare ragazze molto semplici per la paura di soffrire.