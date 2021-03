Il nuovo ed avvincente thriller psicologico “Dietro i suoi occhi”, firmato Netflix, insegna come controllare i propri sogni nella vita reale.

Behind Her Eyes, nella traduzione italiana “Dietro i suoi occhi”, è un avvincente thriller psicologico, firmato dalla piattaforma streaming Netflix, e realizzato dal visionario sceneggiatore britannico, Steve Lightfoot. La storia d’amore tra il dottor David Ferguson, problematico psicanalista interpretato da Tom Bateman, ed una sua paziente, Adele Campbell alias Eve Hewson, nonché moglie ed imprevedibile compagna di una vita, si intreccia al loro arrivo nella nuova città con la vita di una giovane donna divorziata e del suo bambino. Si tratta dell’attrice Simona Brown stavolta nei panni della coraggiosa Louise Bardsley.

Un esperimento interessante quello approfondito dalla linearità della trama ed in seguito dai numerosi flashback al suo interno. Questi ultimi, man mano che le puntate tendono a susseguirsi, sembrano regalare gradualmente allo spettatore delle utili informazioni per indagare, sempre stando al passo con i suoi magnetici interpreti, sul misterioso passato della coppia.

“Dietro i suoi occhi”, o il viaggio dell’anima fuori dal corpo

L’incredibilmente solare e sonnambula Louise incontra per caso in un locale il marito della disarmante e sua futura amica Adele. David, spinto dalla volontà di voltare pagina, e proprio in quella circostanza, sembra aver trovato nello sguardo della madre single quel che cerca da tempo. Tant’è che fra loro pare che possa scattare fin dal primo momento una non poco problematica scintilla. Le tre personalità si mostrano immediatamente contrastanti fra loro e lo spettatore faticherà non poco a scegliere da che parte stare.

Sebbene, il dettaglio che sembra abbia maggiormente colpito i suoi telespettatori, a tal punto da far balzare la miniserie britannica in cima alla Top Ten della piattaforma soltanto a pochi giorni dal suo esordio, sia indiscutibilmente il modo di voler rappresentare con così grande vividezza e suggestione il mondo onirico di ciascuno dei suoi personaggi.

L’invito ed enigma che propone quest’ultima creazione del regista Erik Richter Strand riguarda la capacità di poter controllare i propri sogni nella vita reale. Alcuni useranno questo stratagemma per fuggire da ciò che li circonda nel presente, altri per cercare di dimenticare il passato ed altri ancora per obbedire al proprio cieco istinto di sopravvivenza.