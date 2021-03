Diletta Leotta pensa già al matrimonio, proposta di nozze in arrivo

Diletta Leotta e Can Yaman stanno già pensando al matrimonio? E’ quello che si legge sul web, scopriamo insieme i dettagli della proposta

Diletta Leotta sembra proprio aver trovato l’amore della sua vita e dopo solo un paio di mesi sbuca sul web la proposta di matrimonio fatta dal giovane attore turco Can Yaman. I due si sono conosciuti da poco e da qualche tempo hanno ufficializzato la loro relazione, pubblicando le prime foto sui social. Dopo le prime indiscrezioni, foto del fidanzato in gioielleria, voci da ogni parte, oggi la rivista Chi parla addirittura di nozze.

Diletta Leotta: a quando il matrimonio?

“L’attore turco Can Yaman fa le cose in grande per la sua Diletta Leotta. La coppia sta prendendo casa a Roma – è pronta a dichiarare la rivista Chi – lei così lascerebbe Milano e pensa al matrimonio. La proposta di nozze dell’attore sarebbe già arrivata”. Insomma la giornalista sicula non perde occasione e si dà da fare per questa nuova relazione e sembra proprio aver dimenticato per sempre il suo vecchio amore Daniele Scardina, il pugile con il quale avrebbe trascorso il lockdown un anno fa. Anche se hanno vissuto momenti bellissimi insieme, le cose tra i due non sono andate e la Leotta è pronta a vivere una favola dalle sfumature turche. Lo stesso fa Can Yaman che ha perso completamente la testa per la giornalista della serie A. Passeggiate a cavallo, fiori, tiro con l’arco, cosa riserverà il futuro a questa giovane coppia?

La giornalista sportiva regina della serie A è davvero sicura di voler lasciare Milano e trasferirsi nella Capitale con il suo amore? Non ci resta che attendere una conferma da parte sua che a quanto pare tarda ad arrivare, forse perché ancora deve metabolizzare tutti questi cambiamenti, avvenuti troppo in fretta?