Chi è Massimiliano Mollicone, il tronista di Uomini e Donne. Giovanissimo, bellissimo e simpatico, ha conquistato il pubblico di Maria De Filippi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimiliano🚬 (@massimilianomollicone)

Massimiliano Mollicone è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Nasce ad Aprilia 20 anni fa, ma vive la sua infanzia e la sua adolescenza a Nettuno. La sua infanzia non è particolarmente facile: era ancora al liceo quando ha deciso di cominciare a lavorare con suo zio per aiutare la famiglia con dei gravi problemi economici. Tutto è cominciato quando suo padre, nel 2013, se n’è andato di casa lasciando lui, la madre e la sorella. “Ci siamo ritrovati a pane e cipolla. Siamo andati alla Caritas a fare la fila“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Dayane Mello a Verissimo: “Vi dico cos’è successo tra me e Rosalinda Cannavò”

Uomini e Donne, chi è il tronista Massimiliano Mollicone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimiliano🚬 (@massimilianomollicone)

Per la sua famiglia è stato un vero e proprio trauma ritrovarsi dall’avere più o meno tutto, al vivere in una situazione tanto critica. A soli sedici anni Massimiliano ha cominciato a fare il muratore, il barista, il cameriere e poi ha esordito nel mondo della moda. Ha raccontato di essere stato costretto a maturare in fretta e di non essersi goduto quelli che avrebbero dovuto essere gli anni più spensierati della sua vita.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici di Maria De Filippi, Tommaso Zorzi con lei: arriva la risposta ufficiale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimiliano🚬 (@massimilianomollicone)

Massimiliano ha raccontato che i suoi nonni sono stati fondamentali, che per anni li hanno ospitati per dargli un tetto sulla testa. Tra l’altro ha un rapporto bellissimo con sua sorella, che è rimasta incinta quando era molto giovane e che ha aiutato economicamente durante il periodo della gravidanza.