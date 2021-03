Belen scioccata, Antonino Spinalbese la fa grossa e davanti a tutti

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese continuano ad avere i riflettori puntati su di sé: a causa di un gesto dell’hair stylist, la coppia è sulla bocca di tutti

Attorno alla coppia più chiacchierata del momento è scoppiato l’ennesimo caso mediatico. D’altronde, fin dagli inizi della relazione, i rumors su di loro non hanno mai smesso di circolare ed occupare le copertine dei giornali. Belen e Antonino, che sono in attesa della prima figlia ormai da qualche mese, non possono in nessun modo “scampare” ai riflettori, che rimangono sempre puntati su di loro.

Nell’ultimo numero di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, un gesto compiuto dall’hair stylist è stato spiattellato in prima pagina. Antonino Spinalbese, questa volta, non si è contenuto, mettendo la propria compagna visibilmente in imbarazzo. Che scivolone!

Belen scioccata: il gesto clamoroso di Antonino Spinalbese

La coppia si trovava banalmente in macchina per le vie di Milano, quando di punto in bianco è accaduto un fatto clamoroso, che i paparazzi di Chi non potevano non immortalare. L’hair stylist, futuro papà del secondo figlio di Belen, è stato improvvisamente colto da un bisogno impellente: quello di orinare.

Antonino, dopo aver fermato la vettura, si è precipitato in un giardinetto che si trovava nei paraggi, non riuscendo in alcun modo a trattenersi. Mentre la showgirl argentina lo attendeva scioccata in auto, i fotografi non hanno perso tempo e ne hanno approfittato per fare di questo siparietto un articolo del nuovo numero di Chi. A quanto sembra, i due non possono neanche uscire di casa senza subire le pressioni dei media.

Una coppia che fa discutere, ma verso la quale è impossibile non focalizzare l’attenzione. Essendo anche la conduttrice in dolce attesa, i prossimi mesi dei due innamorati non si preannunciano affatto semplici.